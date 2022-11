Continassa verdeoro, con tre tocchi di Juve. L'attesa dei tifosi

TORINO - Eccola qui, la comitiva brasiliana che il commissario tecnico Tite prova subito a torchiare perché l’obiettivo, come peraltro accade ad ogni scadenza da non fallire, è il medesimo: vincere il Mondiale, sarebbe il sesto nella storia verdeoro . Traguardo irraggiungibile per chiunque, traguardo di prestigio da inseguire in un luogo altrettanto prestigioso come il Training Center della Juventus , «un’eccellenza per chi vuole preparare al meglio le sfide che ci aspettano in Qatar». il selezionatore è stato chiarissimo.

Entusiasmo

Sul campo dove di solito siamo abituati a vedere al lavoro i giocatori bianconeri, in particolare nel giorno di vigilia degli impegni in Champions, i brasiliani corrono al ritmo di chi è già sul pezzo, prima di rientrare al J Hotel dove la nazionale soggiornerà in questi giorni, prima della partenza per il Qatar. Tra i calciatori più in vista, e che hanno attirato l’entusiasmo dei tifosi comparsi - nonostante la pioggia - all’ingresso del centro d’allenamento (anche questa, un’immagine ricorrente, ogni giorno in cui i bianconeri si allenano a casa loro), naturalmente i tre juventini: Danilo, Bremer e Alex Sandro, con tanta curiosità per il secondo dei tre. In estate ha firmato per una big per raggiungere obiettivi da big: se la Champions League è già sfumata, il Mondiale per l’ex granata è un sogno diventato realtà.