Buffon: Senza l'Italia ecco per chi tiferò al Mondiale

Gigi Buffon ha le idee chiare! L''ex portiere della Juventus e campione del mondo con l'Italia nel 2006 , oggi nella particolare veste di dirigente accompagnatore alla Partita della Pace in corso all'Olimpico ha parlato del Mondiale. "Come al solito quando non c'è l'Italia cerco di affezionarmi alle squadre dove giocano i miei compagni di team o i miei amici, oppure per quelle sfavorite per tradizione. In questo caso la mia squadra del cuore è il Camerun". - ha detto Buffon, dichiarando apertamente per chi tiferà.

Buffon e il suo futuro

Oltre al Mondiale, Gigi Buffon ha parlato anche del suo futuro: "Come mi vedo in futuro? Per ora mi sento ancora bene in campo con i compagni e le risposte che do. Quando non avrò più certe risposte e stimoli penserò a fare qualcosa che mi dia emozione." Il portiere del Parma ha svelato anche quale ruolo gli piacerebbe ricoprire: "Allenatore o dirigente? Non ne ho idea, un po' esperienza l'abbiamo messa da parte ma non basta solo querllo. Bisogna prepararsi bene e avere l'umiltà per prepararsi nel migliore dei modi".