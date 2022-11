Spagna, il ct mette le cuffie e racconta: Luis Enrique e un Mondiale da streamer

Il Mondiale è ormai alle porte ed è tutto pronto per l'inizio delle ostilità. Tutte le nazionali hanno diramato la lista dei convocati e domenica alle 17 il fischio d'inizio di Qatar-Ecuador, gara inaugurale, darà ufficialmente il via alla competizione continentale. Sarà un Mondiale strano, giocato nell'autunno europeo e nel bel mezzo della stagione. Forse ancor più singola, però, è il ruolo che si è ritagliato Luis Enrique. L'asturiano, infatti, oltre ad essere il Ct della Spagna, ha anche deciso di fare lo streamer in occasione di Qatar 2022. Lo ha annunciato attraverso un video su Twitter, nel quale dichiara di aver deciso di aprire un canale Twitch attraverso il quale raccontare le vicende delle Furie Rosse dal punto di vista suo e del suo staff tecnico.