Di Maria: “Messi è un extraterrestre. Mondiale? Ce la giocheremo contro chiunque”

ABU DHABI (EMIRATI ARABI) - "Non è facile far parte della nazionale argentina per così tanti anni con la quantità e la qualità dei giocatori che ci sono nel nostro Paese. Ho ricevuto molte critiche ma ho 124 presenze nella Seleccion, non credo sia un traguardo che raggiungono tutti". Intervistato da "La Nacion", Angel Di Maria è uno dei giocatori simbolo dell'Argentina che si presenta in Qatar con tutte le carte in regola per vincere. "Se pensiamo alle candidate, il primo nome che mi viene in testa è la Francia, perché sono i campioni in carica e per quantità e qualità di giocatori che ha. Potrei citare anche Germania e Spagna, che però stanno attraversando un processo di ricambio, hanno molti giovani e non si sa come reagiranno in un torneo importante come il Mondiale".