Argentina: Messi, Di Maria e Paredes, ecco i numeri che indosseranno al Mondiale

BUENOS AIRES (Argentina) - Sta per partire il Mondiale in Qatar con la partita d'esordio tra la Nazionale ospitante e l'Ecuador che darà il via alla rassegna internazionale. Scalda i motori anche l'Argentina, una della favorite per la conqusita della Coppa del Mondo, con il ct Scaloni che avverte: "Non faccio promesse perchè il calcio è imprevedibile, è un gioco così bello ma a volte così ingiusto che non vale la pena fare promesse". Mantiene il profilo basso Scaloni che aggiunge: "Questa generazione si è contraddistinta per un certo tipo di gioco e continueremo su questa strada. Poi ci sono gli avversari e serve anche un po' di fortuna, che in un Mondiale è fondamentale. L'importante, a prescindere da quello che sarà il risultato, è tornare a casa sapendo di aver dato tutto". Alla vigilia dle test match contro gli Emirati Arabi, il ct della Seleccion commenta: "Più che dire che il Mondiale lo vincono le squadre che difendono bene, dico che lo vincono le squadre intelligenti, caute, che sanno quando attaccare e quando difendere. L'intelligenza è parte del calcio". Infine, su Messi "è quello di sempre, con la voglia di godersi il Mondiale", e Dybala "abbiamo parlato quando si è infortunato. Siamo felici che sia guarito e merita di stare qui".