Francia, Nkunku infortunato in allenamento: salterà i Mondiali in Qatar

TORINO - Era uscito dall'allenamento zoppicando, facendo preoccupare subito il ct della Francia Didier Deschamps. Timori che si sono rivelati fondati, perché Christopher Nkunku dovrà dire addio al Mondiale in Qatar prima ancora di cominciarlo. Questo, infatti, il bollettino medico pubblicato sul sito della federcalcio francese: "Christopher Nkunku non parteciperà ai Mondiali. L'attaccante dell'RB Lipsia ha lasciato l'allenamento martedì prima della sua conclusione, per un infortunio al ginocchio sinistro. Gli esami radiologici effettuati in serata hanno purtroppo rivelato che si trattava di una distorsione".