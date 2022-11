Diretta Emirati Arabi Uniti-Argentina ore 16.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ABU DHABI (Emirati Arabi Uniti) - L'Argentina si appresta a concludere i preparativi per la Coppa del Mondo 2022 con un'amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti. La squadra di Lionel Scaloni è tra le favorite per la vittoria del prossimo torneo in Qatar, che la vedrà esordire contro l'Arabia Saudita il 22 novembre. L'Albiceleste non scende in campo da quando ha battuto la Giamaica 3-0 in amichevole a fine settembre, e ha vinto tutte le ultime quattro partite, compresa quella in cui si è imposta 3-0 contro l'Italia nella Finalissima di inizio Giugno.