Manita Argentina: Di Maria show, Emirati Arabi Uniti travolti

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) - Ultima amichevole prima di iniziare a fare sul serio per l'Argentina che ad Abu Dhabi supera per 5-0 la nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Test nel quale Scaloni ha voluto provare la rosa in vista dello start ai Mondiali di Qatar che vedranno la Seleccion affrontare Arabia Saudita, Messico e Polonia nel Girone C con l'obiettivo di arrivare il più lontano possibile e magari alla conquista della Coppa del Mondo.

Manita Argentina, doppietta di Di Maria

Il ct dell'Albiceleste, con Dybala in tribuna per completare al meglio il suo recupero, parte con un 4-3-3 affidando la regia del centrocampo allo juventino Paredes con il compagno bianconero Di Maria a completare il tridente d'attacco insieme a Messi e Julian Alvarez. Proprio sull'asse tra gli ultimi due arriva la rete del vantaggio, al 17', con un ottimo assist della Pulce per l'attaccante del City che da due passi firma l'1-0. Al 25' e al 36, si iscrive al tabellino dei marcatori il Fideo con una gran conclusione al volo prima e mettendo a sedere il portiere avversario poi per raddoppio e tris argentino, il poker ha invece la firma del 10 che, su assist di Di Maria, infila sotto l'incrocio. Al 46' tanti i cambi di Scaloni con Correa a rilevare il 22 della Juventus, l'interista impiega 15' per segnare la quinta e ultima rete della sfida. Nel finale sostituzione anche per Paredes, rimasto in campo 75', mentre restano in panchina per tutti i 90' gli altri due 'italiani' Lautaro Martinez e Nico Gonzalez.