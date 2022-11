Ronaldo salta l'allenamento e l'amichevole del Portogallo: i motivi del forfait

Continua il caso Cristiano Ronaldo nel ritiro del Portogallo. La nazionale portoghese si prepara per i Mondiali in Qatar ma arrivano altre particolari novità su CR7. Dopo le dichiarazioni di Joao Mario sui 'problemi' tra l'ex Juve e il suo compagno di club Bruno Fernandes e dopo le parole di Ronaldo sul Manchester United, la federcalcio lusitana ha fatto sapere che oggi l'ex juventino non parteciperà all'allenamento del Portogallo per "un'indisposizione di natura gastrica" e il ct Fernando Santos ha annunciato che salterà anche l'amichevole di domani contro la Nigeria.