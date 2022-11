Argentina, l'annuncio di Scaloni: "La lista dei convocati potrebbe cambiare". Dybala a rischio

Clamoroso dall’Argentina. Dopo l'amichevole vinta contro gli Emirati Arabi, Scaloni ha annunciato che potrebbero esserci dei cambi nella lista dei convocati per il Mondiale in Qatar. La scadenza è lunedì, vigilia del primo impegno dell’Argentina nel Mondiale, e il ct argentino sembra intenzionato a ritoccare le convocazioni: "Abbiamo dei piccoli problemi, abbiamo ancora giorni per cambiare la lista. Possiamo cambiare, speriamo di no, ma c'è questa possibilità. Alcuni giocatori sono stati esclusi dalla partita di oggi perché non erano idonei a giocare o erano a rischio", ha spiegato Scaloni.