Giroud e il Mondiale senza Pogba: "Ci mancherà molto perché..." VIDEO

DOHA (Qatar) - Olivier Giroud ha avuto l'onore di inaugurare la sala stampa permanente allestita per la Francia in una struttura adiacente allo stadio 'Jassim bin Hamad' e ha parlato in conferenza a pochi giorni dai nastri di partenza del Mondiale in Qatar. L'attaccante transalpino ha parlato dell'importanza e del peso tra le file dei Bleus di Paul Pogba, che sarà tra i grandi assenti della competizione per infortunio: "Pogba ci mancherà molto ai Mondiali, ma penso a lui come penso a Kanté, Kimpembe, Maignan e Nkunku. Voglio dirgli che sono nei nostri pensieri e che faremo di tutto per renderli fieri di noi. Ovviamente Paul è un giocatore fondamentale per la Francia per via della sua personalità, del suo carisma e della sua leadership", ha detto. "Ma sono convinto che in questa squadra ci siano dei giovani leader che potrebbero emergere. Avrò un ruolo da fratello maggiore nei loro confronti e ovviamente sarò disponibile a parlare se sarà necessario. Sosterrò la squadra come sempre", ha spiegato il centravanti del Milan.