Mondiali 2022, la Polonia in volo scortata da caccia militari F16 VIDEO

DOHA (Qatar) - A causa dell'attacco missilistico subito, la Polonia ha preso il volo quest'oggi per i Mondiali in Qatar senza risparmiarsi sulle precauzioni del caso. La nazionale infatti è stata accompagnata da 2 aerei da guerra fino al confine meridionale del paese per evitare qualsiasi incidente e a comunicare questa situazione è stata la stessa federazione con un messaggio su Twitter insieme a un video: "Siamo stati scortati al confine meridionale della Polonia da aerei F16. Grazie e saluti ai piloti!".