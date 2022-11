Clamoroso Ronaldo: Se succede questo con Messi smetto col calcio!

LONDRA (Inghilterra) - Dopo le parole al veleno contro la proprietà dello United, gli allenatori Ten Hag e Rangnick, e l'organizzazione del club da quando è tornato a Manchester, Cristiano Ronaldo continua a far parlare con la seconda parte dell'intervista rilasciata a Talk Tv. Questa volta il portoghese parla del suo momento, senza risparmiare frecciatine ai Red Devils, ma l'obiettivo principale è il Mondiale in Qatar con la sua nazionale: "Sono molto ottimista. Abbiamo un allenatore fantastico e abbiamo una buona generazione di giocatori. Ho sognato di vincerla, sarà difficile. Estremamente difficile. Ma ci proveremo". Sono altre la favorite per CR7, Spagna, Brasile, Francia, Germania e l'Argentina di Messi sul quale aggiunge: "È un giocatore incredibile. Magico. Top. Come persona, abbiamo condiviso il palco per 16 anni. Immagina 16 anni. Quindi, ho un ottimo rapporto con lui. Non sono amico suo, in termini di come un amicoche sta conte te a casa tua o ci parli al telefono. No, ma è come un compagno di squadra. È un ragazzo che rispetto molto per il modo in cui parla sempre di me. Anche sua moglie e la mia ragazza, hanno sempre rispetto. La mia ragazza è argentina. Cosa psso dire di Messi? Un bravo ragazzo che fa grandi cose per il calcio. E' il migliore che ho mai visto? Probabilmente si, lui e Zidane". All'ipotesi di decidere con un gol al 94' la finale dei Mondiali contro l'Argentina Messi, Ronaldo non ha esitazioni: "Sarebbe incredibile, troppo bello, un sogno troppo bello. Se succede smetto col calcio, al 100%", dice ridendo.