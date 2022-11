Argentina, Correa e Gonzalez saltano il Mondiale ma Scaloni non convoca Simeone

ABU DHABI (Emirati Arabi) - Lo aveva annunciato dopo l'amichevole con gli Emirati Arabi che le convocazioni sarebbero potute cambiare e questo è quanto accaduto all'Argentina di Scaloni. Il ct dell'albiceleste è stato infatti costretto a modificare la lista per il Mondiale di Qatar viste le defezioni dell'ultim'ora di due conoscenze della Serie A: Joaquin Correa e Nico Gonzalez. Gli attaccanti di Inter e Fiorentina si sono infortunati durante l'allenamento e per il tecnico della Seleccion è arrivata la decisione di sostituirli. Angel Correa dell'Atletico Madrid e ThiagoAlmada dell'Atlanta United sono state le due scelte di Scaloni, escluso ancora una volta il numero 18 del Napoli, Giovanni Simeone. Cambia dunque il reparto d'attacco dell'Argentina, resta dentro Dybala, ma arrivano due giocatori che fino a qualche ora prima non pensavano minimamente di finire al Mondiale, come dimostra la loro storia.

Argentina, la storia di Correa e Thiago Almada

I due attaccanti di Atletico Madrid e Atlanta United non avrebbero mai pensato di poter rientrare nei piani di Scaloni in vista del Qatar dopo la diramazione della lista dei 26. Invece gli infortuni per Joaquin Correa e Nico Gonzalez hanno ribaltato la situazione. Angel Correa e Thiago Almada, 24 ore prima della chiamata del ct, si erano ritrovati a Buenos Aires per giocare una partita amichevole tra amici in strada, ora invece si ritroveranno al Mondiale: una storia davvero assurda!