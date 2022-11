Diretta Giordania-Spagna ore 17: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Spagna gioca in amichevole contro la Giordania all'Amman International Stadium per prepararsi in vista del Mondiale in Qatar. La nazionale di Luis Enrique è inserita nel girone E con Germania, Costa Rica e Giappone e farà il suo esordio al campionato del Mondo contro la selezione del Centro America il 23 novembre. L'ultimo impegno della Spagna risale al 27 settembre, con la vittoria in Nations League sul campo del Portogallo.