Juve, Vlahovic e Kostic tra sorrisi e autografi, panchina e tribuna

Filip Kostic e Dusan Vlahovic pronti all'avventura di Qatar 2022: a poche ore dall'amichevole contro il Bahrain a Riffa, hanno firmato una maglia della Juventus e hanno fatto foto con i fan all'uscita dall'albergo. In attesa dll'esordio di giovedì 24 contro il Brasile a Lusail, il ct Stojkovic ha preferito non portare l'esterno sinistro bianconero nemmeno in panchina: Kostic era infatti uscito al 64' di Juve-Lazio per un problema muscolare e, dunque, la valutazione dell'allenatore della Serbia è stata quella di non forzare i tempi del suo rientro in campo. Esclusi dalla lista anche Sasa Lukic e Aleksandar Mitrovic, anche loro non al meglio. Panchina invece per Dusan Vlahovic.