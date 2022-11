Kaio Jorge con Neymar e Rodrygo: il Brasile promuove il centro della Juventus

Kaio Jorge, Neymar e Rodrygo: il Santos

E sono saluti sentitissimi quelli tra Kaio Jorge, il ventenne bianconero che dopo un grave infortunio sta per tornare a lavorare sul campo, la superstar Neymar e Rodrygo. Tra i tre c'è feeling perché in comune hanno il Santos, che li ha lanciati nel calcio che conta. Kaio e Rodrigo, in particolare, da ragazzini seguivano Neymar con l'obiettivo di diventare come l'asso del Psg. Non sono mancati gli auguri per il Mondiale in Qatar, sempre uniti e sempre positivi: sono i favoriti e lo sanno.