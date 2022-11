Vlahovic trascina la Serbia: gol e due assist nella manita al Bahrain

RIFFA (BAHRAIN) - E' un Vlahovic formato Mondiale quello che trascina la Serbia nell'ultimo test prima dell'inizio dell'avventura in Qatar. Contro il Bahrain, l'attaccante della Juve scatenato dopo l'ingresso in campo nella ripresa. Stojkovic sceglie infatti Vanja Milinkovic-Savic tra i pali e il fratello Sergej in mezzo al campo, panchina invece per Vlahovic e tribuna per l'altro juventino Kostic. Partono bene i serbi che sbloccano subito con Tadic, all'intervallo però è 1-1 con la nazionale di casa che pareggia con Hilal su rigore. Al ritorno in campo Vlahovic si prende la scena: prima l'assist a Tadic per il nuovo vantaggio e poi la firma sul tris e in chiusura un secondo servizio della serata per il 5-1 del viola Jovic. Il momentaneo poker finale porta la firma di Djuricic della Sampdoria. Ora si avvicina l'esordio da brividi nel Gruppo G contro il Brasile, poi sarà il turno di Camerun e Svizzera.