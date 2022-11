Orsato arbitrerà Qatar-Ecuador, partita inaugurale dei Mondiali

AL KHOR (Qatar) - Anche se la Nazionale di Mancini ha fallito la qualificazione con i due rigori decisivi sbagliati da Jorginho in entrambe le gare del girone contro la Svizzera, arrendendosi poi alla Macedonia del Nord nella semifinale dei play-off, ci sarà comunque un po' di Italia nella Coppa del Mondo, che partirà ufficialmente domenica 20 novembre: per arbitrare il match inaugurale, infatti, in programma alle 17 (ora italiana) all'Al Bayt Stadium di Al Khor e che metterà di fronte i padroni di casa del Qatar e l'Ecuador, è stato designato Daniele Orsato. Il quasi 47enne fischietto veneto (li compirà il giorno 23 del mese in corso) è presente nella lista Fifa dal 2010 ed è stato al Var nella scorsa edizione della kermesse, quella svoltasi in Russia nel 2018.