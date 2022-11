Le parole di Stojkovic, il ct della Serbia, su Vlahovic e sulle condizioni di Kostic

RIFFA (Bahrain) - "La cosa più importante è che non ci siano stati infortunati". Così, al termine dell'amichevole vinta 5-1 contro il Bahrain, il ct della nazionale della Serbia Dragan Stojkovic, ex centrocampista del Verona nella stagione 1991-92, è intervenuto in conferenza stampa: "La partita con il Brasile sarà completamente diversa. Dal punto di vista della competizione, della motivazione, è difficile dire ora quanto meglio possiamo fare in termini di percentuali. Contro il Brasile saremo molto più seri e professionali. Oggi il risultato non era in primo piano, contro il Brasile sarà importantissimo".