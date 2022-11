Germania, Moukoko con Neuer in conferenza ai Mondiali: "Vieni al Bayern"

Al Ruwais (Qatar) - Tutto pronto in casa Germania per l'esordio ai Mondiali di Qatar dove affronteranno Spagna, Costa Rica e Giappone in un girone E dalle mille insidie. L'obiettivo della nazionale tedesca è quello di riscattare la pessima figura in Russia con l'eliminazione nella fase gruppi. Una rosa fatta di esperienza, ma anche di tantissimi giovani interessanti quella scelta dal ct Flick. In conferenza stampa sono infatti intervenuti, a rappresentare le generazioni che si confrontano nel gruppo tedesco, il capitano Neuer e Moukoko, calciatore più giovane di questa edizione dei Mondiali con i suoi 18 anni. L'attaccante del Dortmund è sui taccuini di tutte le big d'Europa e parlando dell'avventura in Coppa del Mondo e del suo futuro ha ricevuto un suggerimento dal 36enne portiere che gli ha sussurrato: "Vieni al Bayern". Un vero e proprio invito da parte di Neuer: ora compagni di Nazionale, nel prossimo futuro anche compagni di club?