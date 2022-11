Verso Qatar 2022: Aké, l'assenza di Mané e il Mondiale al via

TORINO - Nathan Aké , difensore dell’Olanda, s’è rammaricato per l’assenza di Sadio Mané , stella del Senegal, costretto a rinunciare al Mondiale per un infortunio. L’attaccante del Bayern è stato tagliato pochi giorni fa per i postumi di un problema al perone della gamba destra, patito con il Bayern . Senza di lui mancherà uno degli elementi di spicco nel debutto degli avversari degli Oranje.

Salta un pezzo da 90

«Ci sono infortuni più o meno pesanti - ha spiegato Aké -. Quando in una Coppa del mondo, la kermesse più importante di ogni quadriennio, viene a mancare un fuoriclasse, un campionissimo, un supercrack, è un duro colpo, perché il Mondiale brilla per questi giocatori che sono quelli che la gente vuole vedere e applaudire. Non poter assistere ai numeri di Mané darà una gravissima perdita per la Coppa del Mondo».

Vietato distrarsi

Il difensore del Manchester City e della Nazionale Oranje ha chiesto massima concentrazione, partire male nel girone può voler dire condizionare l’intero cammino: «Contro il Senegal sarà una partita molto difficile. Anche se mancherà Mané, il loro ct Aliou Cissé ha in rosa giocatori eccellenti e il gruppo ha una forza e una coesione impressionanti, come hanno dimostrato anche nell’ultima Coppa d’Africa. Li stiamo analizzando attentamente e nei prossimi giorni ci confronteremo ancora per trovare la tattica giusta per ridurre al minimo i rischi che potremo correre». Non dover avere a che fare con Sadio Mané è comunque un ottimo punto di partenza.