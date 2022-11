Qatar 2022, Argentina: le condizioni di Messi e la probabile formazione per il debutto

DOHA (Qatar) - In vista del debutto nel Mondiale in Qatar, contro l'Arabia Saudita, l'Argentina di Scaloni continua a lavorare a testa bassa. A tal proposito, Lionel Messi ha svolto anche sabato - dopo il lavoro in palestra di venerdì - una sessione di allenamento differenziato, ma in ogni caso dovrebbe comunque partire titolare nel primo match del Girone C (che comprende anche la Polonia e il Messico, ndr) in programma martedì 22 alle 11 . La rosa dell'albiceleste ha subito dovuto far fronte agli infortuni di Nico Gonzalez e Joaquin Correa, sostituiti rispettivamente con Ángel Correa e Thiago Almada, oltre a Marcos Acuña, che sta accusando un problema all'inguine che tuttavia non gli ha impedito di giocare l'amichevole contro gli Emirati Arabi, e il Papu Gómez, che ha subito una botta al ginocchio.