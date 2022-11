Messi e Ronaldo postano insieme: la foto che fa il giro del mondo

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo assieme in una delle 'foto del secolo'. Alla vigilia del Mondiale in Qatar, sta facendo il giro del mondo la foto scattata da Annie Leibovitz per Louis Vuitton che ritrae i due campioni del mondo del calcio. E' una immagine che segna un'epoca, con i due fenomeni che hanno dominato la scena del calcio mondiale negli ultimi venti anni. Soprattutto, alla vigilia di quello che sarà il loro ultimo campionato del Mondo e che potrebbe anche, tabellone alla mano, regalare una incredibile finale Argentina-Portogallo per l'ultima resa dei conti tra i due rivali. La foto è subito diventata virale e in Spagna è stata definita una delle 'foto del secolo'.