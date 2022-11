Qatar 2022: l’Occidente fa il Pilato forse per scelta, certo per necessità

Con musica e luci, inizia oggi il Mondiale più ingiustificato della storia, giocato in inverno e in un Paese grande la metà esatta dell’Emilia-Romagna. Dopo l’Italia del ’34, l’Argentina ’78, l’ultimo Mondiale in Russia, la Fifa sbarca in un Paese che non ha mai fatto i conti con diritti civili e umani. In Qatar vi è ancora la pena di morte e resta minacciosa la condanna della comunità Lgbt. «L’omosessualità è un danno mentale» ha detto pochi giorni fa Khalid Salman, ex giocatore e ambasciatore dell’evento. Era il suo benvenuto.

Eppure la macchina non si è fermata e non si ferma. Al punto da anticipare la prima gara all’ultimo, per dare ancor più risalto al successo del Qatar, in campo alle 17 con l’Ecuador. Il varo della Coppa in questo piccolo Emirato, uno dei tanti regni del Golfo sunnita, è già costato alla Fifa il maggiore scandalo di ogni tempo, con accuse di corruzione confermate dal durissimo report Garcia. Almeno tre dirigenti – Grondona, Leoz e Texeira – sono stati condannati. Nella vicenda, Joseph Blatter ha perso poltrona e faccia, al punto che lui stesso – tipo poco propenso all’autocritica – ha dovuto dire: «Abbiamo sbagliato a venire in Qatar». La discutibile decisione presa nel 2010, nei confronti di un Paese senza tradizione calcistica e allora senza stadi, ha bruciato la sicura carriera di Michel Platini, invitato all’Eliseo dal premier Sarkozy per spostare il voto dagli Stati Uniti al piccolo Paese guidato dalla famiglia Al Thani, si dice presente a quell’incontro.

Ma qui sta il punto principale. È inutile stupirsi oggi delle limitazioni imposte dalla Sharia, legge del Paese basata sui sacri testi islamici, ai diritti di donne od omosessuali, visto che nessun dubbio morale era stato sollevato in passato davanti ai tanti petrodollari versati in Europa. Ad esempio sul Paris Saint-Germain, che ha nel presidente Nasser Al Khelaifi anche il capo dell’Eca e in Messi, Mbappè e Neymar tre stelle della manifestazione al via nel pomeriggio. I rapporti di Al Khelaifi con la Uefa risultano anzi ottimi. Nessuno ha sollevato perplessità neppure quando la Qatar Investment Authority, fondo sovrano da 200 miliardi di dollari, acquisiva marchi famosi della moda o interi pezzi di città, vedi la City inglese o la milanese Porta Nuova. Attraverso la compagnia di bandiera, la Qatar Airways, è stato sponsorizzato l’ultimo Europeo e il nome è finito senza scandalo sulle maglie di Psg, Barcellona, Boca e Roma. Che problema era non mangiare il prosciutto in volo di fronte a tanti soldi? Se il calcio è stato il più potente strumento di legittimazione, non è stato l’unico nella politica del softpower. Molto ha inciso la tv del Qatar. In Patria si chiama Al Jazeera, e dal 1996 ha cambiato il modo di fare informazione nel mondo arabo, la prima a parlare in inglese, in Europa ha preso uno spazio crescente come BeIn sport, acquisendo i diritti di Champions, Premier League e Serie A per il Golfo, e trasmettendo in proprio in Francia.

Di fronte alla guerra in Ucraina, con il blocco del gas russo, c’è da giurare che il peso del Qatar – primo al mondo per giacimenti di gas naturale, il 13% del totale – sarà ancora forte sull’Occidente. Il quale cerca di dare, come Pilato, un colpo al cerchio e uno alla botte. Prova a dimenticarsi, dietro ai prossimi gol dei protagonisti del Mondiale, gli unici che possono squarciare il velo dell’ipocrisia, che dietro al sipario di cartapesta ci sono libertà violate, migliaia di indiani e nepalesi morti stremati nella costruzione di stadi con aria condizionata (fonte Human Rights Watch), lo sportwashing che ha suggerito a Infantino di limitare le dichiarazioni. Anzi, un bel freno tirato per tutti. Non si potrà bere nemmeno una birra in questo mese nel deserto. Buon Mondiale a tutti.