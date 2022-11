Messi e Cristiano Ronaldo, la foto dei segreti: dalla scacchiera alla valigia, chi vince?

E' diventata virale in pochissime ore ed è stata già definita la 'foto del secolo', la pubblicità di Louis Vitton con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo che si sfidano a scacchi è una immagine iconica che ha fatto il giro del mondo, a poche ore dal Mondiale (l'ultimo per entrambi). La fotografia scattata da Annie Leibovitz nasconde inoltre un paio di incredibili segreti. Le pedine degli scacchi e 'la scacchiera', infatti, sembrano non avere un senso particolare ma invece sono dettagli che nascondono due segreti clamorosi della foto. Ecco perché.

Messi-Ronaldo, i segreti della foto

La 'scacchiera' è semplicemente la parte superiore del suitcase che contiene la Coppa del Mondo. Dentro la valigetta della foto, su cui giocano Messi e Ronaldo, ci dovrebbe infatti essere il trofeo del Mondiale. Inoltre, le pedine sono posizionate in modo da ricordare una partita di scacchi del 2017 in Norvegia tra Magnus e Hikaru: un'avvincente sfida che, poche mosse dopo, è finita in parità. Sì proprio così: si tratta di una patta, clamoroso, non vince nessuno dei due. Sarà così anche in Qatar o uno dei due trionferà?