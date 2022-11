Qatar 2022: loro giocano, noi paghiamo

I campioni giocano in Qatar, i bonifici corrono in Europa. Perché la più grande festa del calcio non la paga chi la organizza (e incassa), ma i club che in queste settimane continuano a elargire i salari alle stelle che illuminano il Mondiale. Sì, avranno un “risarcimento” di 209 milioni da dividere per 39 società che hanno mandato i loro tesserati a Doha, ma che non copre certo le spese...Sì, avranno un “risarcimento” di 209 milioni da dividere per 39 società che hanno mandato i loro tesserati a Doha, ma che non copre certo le spese di chi finanzia i fenomeni, quelli che in un mese di Mondiale possono costare un paio di milioni lordi. E non è solo un problema economico: molti dei giocatori coinvolti nel Mondiale hanno sottoperformato nell’ultimo mese con i loro squadre, perché giustamente preoccupati di preservarsi da fatica e infortuni e molti dei giocatori oggi in Qatar sottoperformeranno nel mese successivo, perché prosciugati da energie psicofisiche. Qualcuno, purtroppo, tornerà infortunato e quel ko potrebbe anche condizionare la stagione della sua società.