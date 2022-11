Qatar-Ecuador 0-2: Valencia primo protagonista Mondiale

L’Ecuador rischiava di non essere al Mondiale

I primi tre punti del Mondiale (in attesa dell’altra sfida del Gruppo A tra Senegal e Olanda) vanno dunque alla nazionale di Alfaro, l’ultima ad essere stata sicura di esserci dopo aver rischiato la squalifica per aver schierato Byron Castillo, nato in Colombia. Il Var ha invece impiegato soltanto tre minuti per prendersi la scena: l’Ecuador è andato in gol con Enner Valencia dopo un'uscita a vuoto del portiere Saad Al Sheeb, tra l'esultanza degli ecuadoregni e la delusione dello stadio. Poi però l’arbitro azzurro è stato richiamato dal Video Assistant Referee, nello specifico Irrati, e il controllo ha individuato un fuorigioco che ha portato all'annullamento del gol.