Diretta Senegal-Olanda ore 17: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DOHA (QATAR) - Alle ore 17 italiane (19 locali), l' Olanda sfida il Senegal all'Al Thumama Stadium di Doha. Gli Oranje sono chiamati a rispondere al successo dell'Ecuador contro i padroni di casa nella gara inaugurale, pertanto la selezione di Van Gaal deve partire con il piede giusto in questo esordio mondiale. Gli africani, però, sono dotati di ottime individualità e appena nove mesi fa hanno conquistato la Coppa d'Africa. Alla vigilia della competizione, il Senegal ha anche perso il suo miglior calciatore, l'attaccante del Bayern Monaco Sadio Mané , costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio: distaccamento del tendine alla testa del perone destro. Una brutta perdita per il Ct Cissé , che al suo posto ha convocato Moussa Ndiaye. Questo sarà il primo incontro in assoluto tra le due formazioni, con gli olandesi che sono imbattuti contro le avversarie africane ai Mondiali (3V, 1N), mentre i Leoni della Teranga non sono mai stati sconfitti quando hanno affrontato squadre europee nella fase a gironi della competizione (2V, 1N).

Senegal-Olanda: diretta tv e streaming

Senegal-Olanda, gara valida per il primo turno della fase a gironi del Gruppo A di Qatar 2022, è in programma alle ore 17 italiane (19 locali) all'Al Thumama Stadium di Doha e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Senegal-Olanda

SENEGAL (4-3-3): E.Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Ballo-Touré; N. Mendy, Gana Gueye, Matarsarr; I. Sarr, Dia, Diatta. Ct: Cissé.

A disposizione: Dieng, Gomis, F. Mendy, Cissé, Jakobs, Kouyaté, Loum, Ciss, Name, P. Gueye, N'Diaye, Ndiaye, Diedhiou, Dieng, Jackson.

OLANDA (3-5-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, F. De Jong, Gakpo, Blind; Bergwijn, Janssen. Ct: Van Gaal.

A disposizione: Pasveer, Blijlow, De Ligt, De Vrij, Frimpong, Malacia, Taylor, De Roon, Koopmeiners, Klaassen, Simons, Lang, Depay, L. De Jong, Weghorst.

ARBITRO: Sampaio (Brasile).

ASSISTENTI: Boschilla-Pires (Brasile),

IV UOMO: Matonte (Uruguay.

VAR: Soto (Venezuela).

ASS. VAR: Gallo (Colombia).