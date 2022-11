Diretta Usa-Galles ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

AL RAYYAN (QATAR) - Alle ore 20 italiane (22 locali), Usa e Galles scenderanno in campo per il proprio esordio ai Mondiali di Qatar 2022. Le formazioni di Berhalter e Page conosceranno già il risultato dell'altra gara del Gruppo B tra Inghilterra e Iran in programma alle 14. Compreso il 2022, solo il Messico (17) è apparso in più campionati del Mondo rispetto agli Stati Uniti (11) tra le nazioni CONCACAF, con questi ultimi capaci di raggiungere la fase a eliminazione diretta in tre delle ultime quattro partecipazioni (2002, 2010, 2014). Quello in programma all'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan sarà il primo incrocio tra le due squadre in un'edizione della manifestazione iridata, mentre nelle due amichevoli disputate si segnala un pareggio e una vittoria degli americani.