Senegal-Olanda 0-2: Gakpo e Klaassen fanno felice Van Gaal e Davids

L 'Olanda , con grande fatica, riesce a trovare la vittoria nei minuti finali contro il Senegal, all'esordio al Mondiale in Qatar , grazie al colpo di testa vincente di Gakpo su bellissimo assist di De Jong all'85' e al raddoppio firmato da Klaassen nel recupero. La nazionale guidata da Van Gaal soffre ma vince 2-0 e raggiunge l'Ecuador a quota 3 punti in testa alla classifica del gruppo A, con Senegal e Qatar fermi a 0 punti. Nella partita giocata all'Al-Thumama Stadium di Doha, in campo dal primo minuto due 'italiani': Dia , attaccante della Salernitana, e Dumfries , giocatore dell'Inter. Presente ovviamente anche l'ex Juventus De Ligt , che ha giocato dal primo e all'ultimo minuto e che ha sofferto un po' le iniziative del senegalese Sarr , rimediando anche un cartellino giallo nel secondo tempo. A risolvere una partita equilibrata e a regalare la vittoria all'Olanda ci hanno pensato nel finale prima Gakpo su assist perfetto di De Jong e poi Klaassen .

Senegal-Olanda: curiosità e statistiche

Senegal-Olanda 0-2, la partita

L'Olanda ha subito una buona occasione per sbloccare l'incontro al 4' minuto di gioco ma Bergwijn non arriva in scivolata sul passaggio di Gakpo. Il Senegal si sistema e prende campo, mettendo in difficoltà la nazionale di Van Gaal: è Sarr il più pericoloso dei senegalesi. La selezione guidata da Cissé gioca bene ma le occasioni migliori del primo tempo sono degli olandesi, che sfiorano il vantaggio con De Jong al 19' e poi con Berghuis al 40'. Nella ripresa, l'Olanda sembra più determinata e prende in mano il possesso del gioco. De Ligt, invece, continua a soffrire le iniziative di Sarr e rimedia un cartellino giallo al 56'. Van Gaal decide di giocare la carta Depay, che entra al posto di Janssen, ma il trend dell'incontro non cambia. Anzi, Dia, attaccante della Salernitana, va vicino al gol impegnando Noppert con un gran destro sul primo palo. La partita è molto equilibrata. All'85', però, ecco la giocata che cambia il risultato: bellissimo lancio di De Jong e colpo di testa vincente di Gakpo, che anticipa il portiere senegalese e mette dentro, sbloccando la sfida e regalando la vittoria all'Olanda. Nel finale, proprio nell'ultimo minuto di recupero, il definitivo 2-0 di Klaassen.