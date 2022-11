Diretta Danimarca-Tunisia ore 14: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DOHA (QATAR) - Dopo la semifinale a Euro 2020, la Danimarca di Kasper Hjulmand sogna in grande ai Mondiali di Qatar 2022 e alle 14 italiane, 16 locali, all'Education City Stadium di Doha sfida la Tunisia nel match del primo turno del Gruppo D. Sfida inedita nella manifestazione, mentre l'unico precedente tra le due formazioni è stato in un'amichevole di 20 anni fa in Giappone, prima dell’edizione del 2002, dove la Danimarca vinse 2-1. Per entrambe le selezioni si tratta della sesta partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo. Il Ct danese, nella conferenza stampa della vigilia, ha messo in guardia i suoi sulla gara d'esordio, determinante per il prosieguo nella competizione.