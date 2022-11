Diretta Francia-Australia ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

AL WAKRAH (QATAR) - Francia e Australia, alle ore 20 italiane (22 locali), all'Al Janoub Stadium di Al Wakrah, fanno il loro esordio ai Mondiali di Qatar 2022. Les Bleus sono chiamati a difendere il titolo conquistato in Russia nel 2018 e sulla grigia di partenza partono come una delle selezioni favorite per il trionfo finale. Didier Deschamps, nella conferenza stampa della vigilia, ha parlato dei tanti assenti (Pogba e Benzema in testa) ma ha sottolineato la forza del gruppo, pronto ad affrontare la manifestazione iridata. Le due formazioni scenderanno in campo conoscendo già il risultato del match tra Danimarca e Tunisia (in programma alle 14 italian), le altre due squadre inserite nel Gruppo D.