Iran, il rigore di Soriano. C’è Snoop Dogg sulla panchina del Senegal

Soriano dove sei?

“Il rigore più lungo del mondo” è il geniale racconto in cui lo scrittore argentino Osvaldo Soriano immagina una partita interrotta dall’arbitro a una ventina di secondi dalla fine e che, per una serie incredibile di peripezie, verrà ripresa soltanto una settimana dopo, quando finalmente sarà calciato il rigore rimasto in sospeso. Non siamo a questi livelli di fantasia (per chi lo vuole leggere, è uno dei capitoli di “Pensare con i piedi”, Einaudi), ma ieri i ventisette minuti di recupero hanno fatto durare pressoché all’infinito Inghilterra-Iran. Buona parte del pubblico ha esultato per il rigore concesso dall’arbitro all’Iran al 117’, però diciamolo: nessuno che ami veramente il calcio ne poteva più.