Grealish, l'esultanza inspiegabile: il motivo fa commuovere

DOHA (Qatar) - Esordio super al Mondiale di Qatar per l'Inghilterra di Southgate che ha superato l'Iran con un 6-2 tennistico firmato dalla doppietta di Saka e dalle firme di Bellingham, Rashford, Sterling e Grealish. Proprio la rete di quest'ultimo è finita sotto i riflettori, anzi, la sua inspiegabile esultanza. Il fantasista del City dopo aver spedito la palla in rete a porta praticamente vuota, è corso verso la bandierina d'angolo prima di sbattere le braccia in aria con un enorme sorriso sul volto. Un modo di festeggiare insolito, molto particolare che ha subito scatenato curiosità ed ecco svelato il motivo. Come riportato dai media inglesi, tutto risale all'emozionante incontro tra Grealish e un giovanissimo tifoso del Manchester City. Finlay il nome del piccolo, disabile per via di una paralisi cerebrale che non gli ha impedito però di essere un vero e proprio amico di penna del calciatore.

Grealish, esultanza inspiegabile: ecco il perchè

Particolarmente emozionato per le attenzioni ricevute dal tifoso, Grealish ha incontrato Finlay prima della partenza per il Qatar. Proprio in quella occasione il centrocampista inglese ha promesso al suo fan che avrebbe fatto di tutto per accontentarlo e che avrebbe festeggiato in modo speciale per lui. Finlay ha così deciso la particolare danza messa in mostra contro l'Iran per il talento del City. Il gol è arrivato, Grealish ha mantenuto la promessa e il suo sorriso ha emozionato tutti. È corso su Instagram dopo la partita, scrivendo "For you Finlay" con un'emoji a forma di cuore e il piccolo 11enne parlando alla BBC Radio Manchester, ha risposto: "Oh mio Dio, questa è la cosa migliore di sempre. È il mio migliore amico, ti amo Grealish."