TORINO - Il risultato più incredibile di tutti, che arriva in apertura della terza giornata dei Mondiali: l'Argentina, favoritissima per vincere il titolo, crolla contro l'Arabia Saudita e ora è già a rischio eliminazione. La Rete si scatena tra gol annullati dal VAR, le risate di Cristiano Ronaldo e le prese in giro degli arcirivali brasiliani.