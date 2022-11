DOHA (Qatar) - E' iniziato il Mondiale in Qatar e sono tante le curiosità di questa avventura internazionale. 32 nazionali partecipanti con 32 tecnici pronti a darsi battaglia sul campo per cercare di conquistare l'ambito titolo. Ma a quale prezzo? Il quotidiano catalano Sport ha svelato gli ingaggi di tutti i ct partecipanti alla Coppa del Mondo 2022 ed ecco la classifica dall'ultimo al primo. Chi sarà il più pagato? Non mancano le sorprese