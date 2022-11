Danimarca-Tunisia 0-0: Eriksen si accende tardi, Cornelius spreca

AL RAYYAN (Qatar) - Nonostante lo 0-0, partita vibrante e ricca di emozioni tra Danimarca e Tunisia, match valido per il Gruppo D. Una sfida rimasta in bilico fino all'ultimo secondo (protestano i danesi per un potenziale rigore non assegnato dall'arbitro in pieno recupero), con occasioni sia da una parte che dall'altra. Impressionano soprattutto i nordafricani, che si dimostrano compatti, concentrati e molto reattivi sin dal primo minuto di gioco, sfruttando anche la maggioranza di pubblico a favore presente ad Al Rayyan. La selezione danese parte invece con il freno a mano tirato, rischiando sulle ripartenze tunisine, che già nel primo tempo portano a una rete annullata per offside a Jebali e un'altra occasione per l'attaccante numero 9 (partito sempre sul filo del fuorigioco), sulla quale si è opposto miracolosamente Schmeichel.