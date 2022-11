Mondiali, recuperi infiniti: cosa è cambiato nel calcio in Qatar? Parla Collina

TORINO - Non solo il fuorigioco semi-automatico, l'edizione in corso dei Mondiali sta fungendo da test anche per un'altra importante novità in tema di regolamento. Sarà certamente balzato agli occhi di tutti gli spettatori l'abbondante recupero che ha contraddistinto praticamente tutte le partite disputate fino a questo momento, un discorso che è valso sia nel primo che nel secondo tempo dei match. Si sono giocati ad esempio 8 minuti in più in Qatar-Ecuador, ben 27 in Inghilterra-Iran, 10 in Senegal-Olanda, 12 in USA-Galles e così via.