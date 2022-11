Adani, Cassano, Ventola e le risate sull'Argentina: "Vince di tre, anzi di quattro"

L'esordio da incubo dell'Argentina nel Mondiale in Qatar ha fatto notizia in tutto il mondo. La nazionale di Messi, che ha segnato su rigore il gol dell'1-0 iniziale, ha clamorosamente subito la rimonta dell'Arabia Saudita che ha vinto il match per 2-1. Ora la squadra del ct Scaloni è chiamata a dare il meglio nei prossimi incontri contro Messico e Polonia. Chiaramente quello contro l'Arabia Saudita è stato un risultato impronosticabile quasi per tutti.