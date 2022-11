Francia, Rabiot: "Inizio perfetto, a Giroud avevo detto che..."

Adrien Rabiot non sembra volersi fermare. Dopo un grande avvio di stagione con la Juventus, il centrocampista bianconero si è reso protagonista anche della sfida di apertura del Mondiale in Qatar per la Francia. Il 27enne ha realizzato un gol e un assist nel 4-1 complessivo contro l'Australia, dove a chiudere il risultato ci hanno pensato Giroud con una doppietta e Mbappé.