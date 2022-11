Diretta Marocco-Croazia ore 11: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Ai Mondiali 2022 in Qatar è arrivato il momento dell'esordio per i vicecampioni in carica della Croazia. Nella prima giornata della fase a gironi, la selezione di Zlatko Dalic affronta il Marocco in un match che la vede favorita per la vittoria. "Tradizionalmente, il Marocco è sempre stata una delle migliori squadre africane e una nazione che tradizionalmente produce giocatori di talento. Tuttavia, credo che abbiamo buone possibilità di superare la fase a gironi, ma tutte le partite saranno molto dure e dovremo essere al miglior livello per andare oltre. L'importante era qualificarsi, guardiamo l'Italia che per la seconda volta consecutiva è fuori dai Mondiali. Non possiamo e non vogliamo dare nulla per scontato" ha dichiarato Dalic nella conferenza della vigilia.