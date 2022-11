Diretta Germania-Giappone ore 14: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Germania è impegnata contro il Giappone nel primo turno dei Mondiali in Qatar per il gruppo E. La nazionale tedesca e e la selezione asiatica sono nel girone con Spagna e Costa Rica. "Devo dichiararmi un po' un fan del calcio giapponese. Hanno una squadra con giocatori molto ben sviluppati, sia tecnicamente che tatticamente. Sono davvero, davvero forti. E vediamo quella qualità in Bundesliga. Credo che abbiamo un compito difficile", ha dichiarato Hansi Flick, ct della Germania, nel corso della conferenza stampa alla vigilia.