Diretta Belgio-Canada ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Senza Lukaku, ancora infortunato e in dubbio pure per la prossima gara, il Belgio di Martinez si prepara per l'esordio in un Mondiale che rappresenta l'ultima occasione di vincere qualcosa di importante per molti della "generazione d'oro". Di fronte però c'è un Canada che non ha intenzione di fare da sparring partner e che gioca la sua prima partita di Coppa del Mondo negli ultimi 36 anni, puntando tutto sulla stella Alphonso Davies del Bayern Monaco.