Portogallo, Santos e Bruno Fernandes: "Ronaldo? Pensiamo solo al Mondiale"

DOHA (Qatar) - Si prepara a fare il suo esordio al Mondiale di Qatar anche il Portogallo di Santos, al momento immerso nella situazione di Cristiano Ronaldo dopo la sua recente espolosiva intervista e la rescissione con il Manchester United. Alla vigilia della prima partita nel gruppo a gironi, il ct lusitano interviene in conferenza stampa insieme a Bruno Fernandes, ma l'attenzione non può essere che per CR7. Tecnico e fantasista portoghesi hanno voluto ribadire un concetto chiaro e comune a tutto il gruppo: "La situazione di Crisitano Ronaldo non sta influendo, siamo concentrati esclusivamente sulla Coppa del Mondo".