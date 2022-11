Germania e Giappone contro la Fifa? L'arcobaleno è sulla felpa!

DOHA (Qatar) - E' il Mondiale del caso fascia arcobaleno, con la Germania schierata in prima fila per mostrare il proprio sostegno alla causa dei diritti civili che molte nazionali sono pronte a combattere in questa avventura in Qatar. La Fifa ha vietato la fascia "One Love" che molti capitani erano pronti ad indossare, sostituendola con una di ufficio che non ha fatto piacere a tanti calciatori. L'attenzione, dunque, sulla prima della Nazionale di Flick contro il Giappone è stata altissima e un particolare è saltato subito agli occhi.