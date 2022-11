Germania come l’Argentina: segna su rigore e basta, il Giappone rimonta e vince!

DOHA (Qatar) - Dopo l'Argentina è la Germania a regalare la seconda grande sorpresa in questo avvio del Mondiale in Qatar. Nella partita inaugurale del gruppo E, la nazionale di Flick cade clamorosamente contro il Giappone in un match davvero incredibile. Ko pesante per i tedeschi che commettono un passo falso in un raggruppamento dove la Spagna e il Costa Rica infiammeranno i discorsi per la qualificazione agli ottavi. Tre punti importantissimi per i nipponici che si godono al momento il primato nel girone e lo storico successo contro una delle nazionali candidate alla vittoria finale.

Germania-Giappone 1-2, la partita

Inizio ottimo per il Giappone che all'8' sblocca il match con Maeda, il Var però annulla per fuorigioco. Al 21' iniziano ad accendersi i tedeschi che sfiorano il vantaggio con Kimmich per poi trovarlo al minuto 33: Raum viene atterrato da Gonda in area, Gundogan dal dischetto non perdona. Prima dell'intervallo accarezza il raddoppio Musiala, Havertz lo trova ma è ancora l'intervento della tecnologia a fermare tutto. Nella ripresa i nipponici cambiano atteggiamento, ma le occasioni più pericolose sono per i ragazzi di Flick che centrano un palo con Gundogan e sciupano con Gnabry in due occasioni. Sembra avere il controlla la Germania e invece il Giappone prima trova un super Neuer e poi riesce a passare: Minamino mette in mezzo l'area, il portiere del Bayern respinge corto e Doan a porta vuota fa 1-1 ad un quarto d'ora dal termine. Il pari carica i Samurai di Moriyasu e all'82' c'è addirittura il clamoroso sorpasso: lancio per Asano che entra in area controlla e spara sotto la traversa. Nel finale Goretzka è quello a provarci con maggiore insistenza, ma dopo oltre 8' di recupero può partire la festa del Giappone.