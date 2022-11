Svizzera, Yakin: "Vogliamo scrivere la storia ai Mondiali". E sulla fascia arcobaleno...

DOHA (Qatar) - Tutto pronto per l'inizio dell'avventura mondiale della Svizzera che inizierà il suo cammino in Qatar sifdando il Camerun. Alla vigilia del match parla il ct elvetico Murat Yakin commenta: "Fin qui abbiamo visto alcune partite interessanti in Qatar e anche noi vogliamo subito fornire una prestazione di spessore. La squadra non vede l'ora di iniziare. Disponiamo di una delle migliori nazionali di sempre, abbiamo molti giocatori che si stanno mettendo in luce nei vari campionati. Sono convinto che giocheremo un bel Mondiale. Vogliamo andare il più avanti possibile, vogliamo scrivere la storia". Un girone sicuramente complesso per la Svizzera, ma il tecnico rassicura: "Prendiamo partita per partita. Non direi che il nostro gruppo sia il più difficile. Ci siamo preparati bene per il primo incontro e non vediamo l'ora di scendere in campo. Poi vedremo...". E sulle scelte di domani Yakin non si sbilancia: "Siamo abituati a difendere a quattro ed è certamente una possibilità. Sommer? È in forma e giocherà. Shaqiri? Sta per disputare un torneo senza essersi infortunato prima. È in forma e domani ci sarà dall'inizio". Sulle questioni extra-calcio Murat Yakin ha apprezzato che tutto l'ambiente elvetico stia cercando di rimanervi fuori: "Tutti hanno fatto un ottimo lavoro e si sono concentrati solo ed esclusivamente sul calcio. Volevamo parlare soltanto di sport e focalizzarci unicamente sul nostro lavoro. Non ci interessa quello che fanno gli altri".