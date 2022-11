Spagna-Costa Rica 7-0: la Roja di Luis Enrique fa paura

DOHA (Qatar) - La Spagna di Luis Enrique non sbaglia il debutto ai Mondiali 2022 annientando la Costa Rica . Allo stadio Al Thumama di Doha gli iberici si sono imposti per 7-0 in un match dominato dal fischio d'inizio. L'ex Juventus Alvaro Morata protagonista nel secondo tempo con gol e assist per per la rete capolavoro del Golden Boy 2022 Gavi . La Spagna prende prepotentemente il primo posto nel Gruppo E a pari punti con il Giappone ma con differenza reti nettamente superiore.

Mondiali, Gruppo E: il Giappone sorprende la Germania

Spagna-Costa Rica 7-0: la partita

Le "furie rosse" non perdono tempo e dopo 10 minuti Dani Olmo sblocca la partita con un bellissimo gol al termine una perfetta azione corale che ha visto il giocatore Lipsia agganciare un passaggio in area da parte di Gavi e scodellare il pallone alle spalle di Keylor Navas. Gol anche storico: il n°100 della storia della Spagna ai Mondiali. Tra il 20' ed il 30' è il momento di Jordi Alba: prima fornisce l'assist per il gol di Asensio (20') e poi si procura il rigore trasformato da Ferran Torres. Ed è 3-0 Spagna in 30 minuti! Il dato del possesso palla rispecchia quanto visto nella prima frazione: 85% Spagna e zero tiri da parte degli avversari. Ad inizio ripresa (54') Ferran Torres cala il poker firmando la doppietta per poi essere sostituito un minuto dopo da Morata che, a sua volta, sarà assist-man del gol più bello della serata. Al 75' l'ex bianconero prova a scartare da posizione defilata Navas, il portiere gli tocca la palla costringendo l'attaccante ad uscire dall'area, Morata non cerca la porta (sguarnita) ma crossa la sfera in mezzo all'area dove arriva Gavi che calcia di esterno destro al volo per il gol del 5-0. La festa della Roja non finisce alla manita perché tra il 90' ed il 92' Soler e Morata arricchiscono il bottino fino al 7-0 finale.