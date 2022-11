Spagna: il sogno Mondiale di Luis Enrique, la dedica di Morata. E Fagioli...

DOHA (Qatar) - “L'unico obiettivo in questa partita, come in quelle a venire, era dominare il gioco, per quello dobbiamo avere la palla, in modo tale che l'avversario si annoi e trovi poco spazio per giocare. Siamo stati eccezionali nel possesso palla e nel pressing. È importante che una squadra sia equilibrata. I 16 che hanno partecipato sono stati superbi. Ma abbiamo ancora margini di miglioramento". Il ct della Spagna, l'ex tecnico di Roma e Barcellona Luis Enrique, esulta al termine del match vinto contro il Costa Rica con un roboante 7-0. "Rodri? Possiede tutte le caratteristiche che deve avere un difensore centrale ed è un pivot di primo livello che gioca per il City. Un giocatore completo e versatile. Se possiamo includerlo con queste caratteristiche fisiche e tecniche, è molto positivo per noi. Alla fine sono fortunato ad avere così tanti giocatori che possono partecipare, come Hugo Guillamón o Pau Torres, che possono anche giocare lì. Non so chi giocherà le prossime partite. Se raggiungeremo il nostro obiettivo, che è giocare sette partite, lo faremo con tutti, non con undici".